موعد مباراة نهائي دوري أبطال آسيا بعد وداع الهلال

نقدم لكم موعد مباراة نهائي بطولة دوري أبطال آسيا لموسم 2023-2024، بعد وداع فريق الهلال السعودي، على يد العين الإماراتي.

وودع الهلال السعودي دوري أبطال آسيا، بعد الخسارة من فريق العين الإماراتي بنتيجة خمسة أهداف مقابل أربعة، مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنصف النهائي.

وخسر الهلال في مباراة الذهاب أمام الفريق الإماراتي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، بينما حقق الفوز في الإياب بهدفين لهدف، ولكنه لم يكن كافيًا لحسم التأهل.

موعد مباراتي نهائي دوري أبطال آسيا

وينتظر العين الإماراتي، الفائز من مباراة يوكوهاما مارينوس ضد أولسان، لمواجهته في نهائي دوري أبطال آسيا.

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ويلتقي فريق يوكوهاما مارينوس ضد أولسان، ظهر اليوم الأربعاء، لحسم بطاقة التأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا.

وستقام مباراة ذهاب نهائي البطولة يوم 11 مايو المقبل، خارج ديار الفريق الإماراتي، بينما سيستضيف لقاء الإياب يوم 25 من الشهر ذاته.