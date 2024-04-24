تحذير من موجة حارة تضرب مصر بعد فيضانات الإمارات

تحذير من موجة حارة، بعد شهدت الإمارات وعمان فيضانات شديدة الأسبوع الماضي، تحذر الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر من بداية ارتفاع في درجات الحرارة اليوم الإثنين على كافة المحافظات والمدن المصرية. وتشدد الهيئة على ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

موجة حارة.. ارتفاع درجات الحرارة المتوقع

تشير الأرصاد الجوية إلى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة اعتبارًا من غد الثلاثاء 23 أبريل وحتى الخميس 25 أبريل 2024. يتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى في القاهرة إلى 33 درجة مئوية، وإلى 32 درجة مئوية في المحافظات الساحلية، وترتفع على محافظة أسوان وتسجل 38 درجة مئوية.

حالة الطقس في مصر

يسود اليوم طقس حار نهارًا في القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وطقس دافئ على السواحل الشمالية الشرقية، وحار جدًا على جنوب البلاد. بينما يسود طقس معتدل ليلاً في جميع الأنحاء.

حالة البحر

بالنسبة لحالة البحر المتوسط، فستكون معتدلة إلى مضطربة، وسيتراوح ارتفاع الموج ما بين مترين إلى 2.5 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، فستكون معتدلة إلى مضطربة، وسيتراوح ارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.