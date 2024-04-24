الامارات | اللجنة المنظمة تبحث غدا ترتيبات النسخة 33 لسباق القفال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعقد يوم غد في فندق دبليو دبي - الميناء السياحي الاجتماع العام والتنسيقي للجنة العليا المنظمة لسباق النسخة رقم 33 لمهرجان سباق القفال للمسافات الطويلة، والذي يقام من 11 إلى 19 مايو المقبل. وينطلق السباق الأعرق والأجمل الذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية منذ عام 1991 في موعده المرتقب كالمعتاد من جزيرة صير بونعير في عمق مياه الخليج العربي مرورا بجزيرة القمر حتى شواطئ دبي لمسافة تزيد عن 50 ميلا بحريا، بمشاركة أكثر من 100 سفينة.

ووجهت اللجنة المنظمة الدعوة لشركاء النجاح من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية لبحث ترتيبات الحدث ومناقشة المتطلبات الخاصة بإنجاح التظاهرة وإنتقال السفن وإستقبال المشاركين في موقع البداية والمبيت قبل موعد السباق في جزيرة صير بونعير، وتحرك قافلة اللجنة المنظمة واللجان المعاونة والقطع البحرية المشاركة التي ستؤمن (سنيار) السفن طوال مراحل السباق.