الامارات | ليفربول يتفاوض مع فينوورد للحصول على خدمات المدرب سلوت

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت وسائل إعلام هولندية اليوم الأربعاء أن ليفربول يرغب في التعاقد مع أرنه سلوت مدرب فينوورد لخلافة يورجن كلوب وبدأ مفاوضات مع النادي الهولندي بهذا الشأن.

وقالت صحيفة ألجمين داجبلاد إن ليفربول أجرى اتصالات مع فينوورد صباح اليوم الأربعاء.

وارتبط سلوت بشكل كبير بانتقال محتمل إلى توتنهام هوتسبير العام الماضي لكنه فضل البقاء في فينوورد ومدد عقده مع الفريق الهولندي حتى 2026.

وأضافت التقارير أن ليفربول سيتعين عليه دفع مبلغ لم يكشف عنه لفينوورد مقابل الحصول على خدمات سلوت.

وحظي سلوت بإشادة واسعة بسبب أسلوبه المبتكر وكرة القدم الهجومية التي يقدمها مع فينوورد إذ فاز بلقب الدوري في موسم 2022-2023 إضافة إلى كأس هولندا يوم الأحد الماضي.

وفي موسمه الأول مع فينوورد قاد أيضا النادي المنتمي لمدينة روتردام إلى نهائي النسخة الأولى من دوري المؤتمر الأوروبي.

بدأ سلوت، لاعب الوسط السابق، مسيرته التدريبية في ألكمار وعمل في البداية مساعدا للمدرب جون فان دن بروم ثم مدربا رئيسيا بين 2019 و2020.