الامارات | القبض على لاعبين بالدوري الإنجليزي بتهمة الاغتصاب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألقت الشرطة البريطانية القبض على اثنين من لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، خلال عطلة نهاية الأسبوع، على خلفية مزاعم بالاغتصاب.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا» عن الشرطة القول إنه تم القاء القبض على شابين يبلغان من العمر 19 عاما بعد تلقي بلاغا عن حادث اغتصاب وقع يوم الجمعة الماضي.

وذكرت الشرطة أيضا أنه تم القبض على الرجل الأول يوم السبت للاشتباه في المساعدة والتحريض على الاغتصاب، بينما ألقي القبض على الثاني يوم الأحد للاشتباه في قيامه بالاغتصاب.

وأوضحت الشرطة أنه تم إطلاق سراح الشابين لاحقا بكفالة.