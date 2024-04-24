جون أنطوي يتحدي الزمالك قبل مباراة الإياب

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن جون أنطوي مهاجم فريق دريمز الغاني عن جاهزية الفريق لمواجهة الإياب أمام الزمالك في نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية، واستعدادهم لخوض اللقاء بجدية وعدم الإطمئنان للتعادل السلبي في لقاء الذهاب.

جدير بالذكر أن الزمالك تعادل سلبيًا مع فريق دريمز الغاني، في المباراة التي أقميت الأحد الماضي، في لقاء الذهاب الي أقيم علي ستاد القاهرة الدولي.

تصريحات جون أنطوي قبل لقاء الزمالك

تحدث جون أنطوي في تصريحات لموقع جوي سبورتس الغاني: «لن نشعر بالرضا عن أنفسنا لقد ذهبنا إلى القاهرة وتعادلنا هناك لكن مباراة العودة ستكون صعبة أيضا».

وتابع تصريحاته: «سوف نستعد بشكل جيد للعودة نحن متقدمون قليلا بعد التعادل السلبي في القاهرة وإذا تمكنا من الفوز بنتيجة 1-0 سوف نتأهل، ولكننا يجب أن نعمل بجد ولا نعتمد على نتيجة الذهاب».

وصعد الزمالك إلى دور نصف نهائي كأس الكونفدرالية بعد تفوقه على مودرن فيوتشر بنتيجة 3-2 مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

بينما تأهل دريمز إلى نصف نهائي الكونفدرالية بعد تفوقه على الملعب المالي بنتيجة 3-2 مجموع مباراتي الهذهاب والإياب.

موعد مباراة الزمالك ودريمز في الكونفدرالية:

تنطلق مباراة الزمالك ودريمز في السابعة بتوقيت القاهرة، الساعة الثامنة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، بالإضافة للساعة التاسعة بتوقيت الإمارات.

وتنقل مباراة الزمالك ودريمز عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.