الامارات | "الفيفا" يوقف الزمالك عن القيد لعدم سداد مستحقات المغربي بوطيب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الزمالك المصري اليوم الأربعاء أنه تلقى خطابا من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، يفيد بإيقافه عن القيد بسبب عدم سداد مستحقات اللاعب المغربي خالد بوطيب.

وقال الزمالك في بيان نشره عبر صفحته على فيسبوك "تلقى نادي الزمالك صباح اليوم الأربعاء الموافق 24 أبريل، خطابا رسميا من الفيفا، يفيد بإيقاف النادي عن القيد حتى سداد مستحقات اللاعب المغربي خالد بوطيب المقدرة بمبلغ 2.4 مليون يورو‭ ‬ (‭2565518‬ دولارا)".