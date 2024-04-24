الرياض يأمل الهروب عبر شباك الأهلي

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ويدخل أصحاب الأرض هذا اللقاء باحثين عن انتصار طال انتظاره وغائب عنهم منذ جولات عده ويأملون أن تكون هذه المواجهة البوابة لإعادة البسمة مجددا للفريق.
ويسعى الرياض الذي فقد لذة الانتصارات في آخر 6 جولات لاستعادتها والخروج بالنقاط الثلاث المهمة جدا أمام الأهلي لتصحيح وضع الفريق والهروب من دائرة الخطر ومراكز الهبوط، حيث يملك نادي العاصمة في رصيده 25 نقطة جمعها خلال الـ 28 جولة الماضية ويبحث عن تجنب الهبوط والعودة لدوري الدرجة الأولى كونه صعد الموسم الماضي ويأمل بتثبيته نفسه في دوري المحترفين.
على الطرف الآخر يصل الأهلي إلى لقاء اليوم بعد غياب دام لـ 20 يوما عن خوض المباريات بعدما تم تأجيل لقاء الجولة الماضية أمام الهلال وهذا أكثر ما يخشاه مدرب الفريق الألماني ماتياس يايسليه وأن يؤثر هذا الابتعاد عن خوض اللقاءات بصورة سلبيه على أداء فريقه مساء اليوم.
وفي الوقت نفسه يسعى الأهلي لحصد نقاط المواجهة والمحافظة على المركز الثالث وعدم إعطاء المنافسين فرصة للاقتراب منه وخطف المركز.
قبل المواجهة:
- لم يستطع الرياض تحقيق الفوز في آخر 6 جولات.
- تلقى الرياض خسارة موجعة على أرضه الجولة الماضية في الثواني الأخيرة من المباراة.
- قبل لقاء اليوم لم يخض الأهلي أي لقاء لمدة 20 يوما بسبب تأجيل لقاء الهلال.
- انتهى لقاء الدور الأول بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة.
- الأهلي لم ينتصر في الجولة الماضية بعد تعادله أمام الوحدة.
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