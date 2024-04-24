تشافي يعلن استمراره مع برشلونة حتى نهاية تعاقده

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة الأسباني انه عدل عن قراره بالاستقالة من تدريب برشلونة بنهاية الموسم الحالي سيستمر مع الفريق الكاتالوني حتى نهاية تعاقده الممتد حتة نهاية موسم ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ .

وكان تشافي هيرنانديز قد أعلن في يناير الماضي عن رحيله عن برشلونة بنهاية الموسم الحالي مؤكدا ان رحيله هو الأفضل لفريق برشلونة الا ان رئيس النادي خوان لابورتا خرج في أكثر من تصريح خلال الفترة الماضية وطالب تشافي بضرورة العدول عن قراره والاستمرار مع برشلونة في الموسم المقبل مؤكدا انه المدرب الأنسب لبرشلونة في الوقت الحالي لاستكمال مشروعه مع النادي .

وقال تشافي في تصريح مقتضب نقلا عن تشافي هيرنانديز : بعد اجتماع مع ادارة النادي قررت الاستمرار مع برشلونة في الموسم المقبل وحتى نهاية تعاقدي مع النادي . اتمنى ان اكون عند حسن ظن الإدارة وجماهير برشلونة نود جميعا أن ننجح سويا .