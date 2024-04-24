أيفرتون يضرب ليفربول بهدفين في الدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق إيفرتون فوزا مهما اليوم على نظيره فريق ليفربول بهدفين دون رد في المباراة التي تجمع بين الفريقين على ملعب جوديسون بارك ضمن مؤجلات الجولة 29 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

سجل هدف إيفرتون الأول اللاعب جاراد برانثويت في الدقيقة 27 من عمر اللقاء وأضاف دومينيك الهدف الثاني في الدقيقة 58.

بهذه النتيجه تجمد رصيد فريق ليفربول عند النقطة 74 يحتل بها المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 74 نقطة، في حين رفع فريق ايفرتون رصيده إلى 33 نقطة في المركز السادس عشر برصيد.

بدأ ليفربول اللقاء بتشكيل يضم كل من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألسكندر أرنولد، فان دايك، كوناتي، روبرتسون

خط الوسط: سوبوسلاى، ماك اليستر، جونز

خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، لويس دياز

بينما ضم تشكيل إيفرتون لمواجهة ليفربول كل من:

حراسة المرمى: بيكفورد

خط الدفاع: بن جودفري، تاركوسكي، جاراد برانثويت، ميكولينكو

خط الوسط: جاك هاريسون، إدريسا، جيمس جارنر، دوايت ماكنيل

خط الهجوم: عبد الله دوكورو، دومينيك كالفرت وين

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألسكندر أرنولد، فان دايك، كوناتي، روبرتسون

خط الوسط: سوبوسلاى، ماك اليستر، جونز

خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، لويس دياز.