ليفربول يتأخر بهدف أمام أيفرتون بالشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - انتهى الشوط الأول من مباراة ليفربول ضد ايفروتون بتأخر الريدز بهدف دون رد في المباراة التي تجمع بين الفريقين على ملعب جوديسون بارك ضمن مؤجلات الجولة 29 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

سجل هدف إيفرتون اللاعب جاراد برانثويت في الدقيقة 27 من عمر اللقاء .

ويخوض فريق ليفربول مباراته أمام إيفرتون في ديربي الميرسيسايد وهو في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 74 نقطة، في حين يتواجد فريق ايفرتون في المركز السادس عشر برصيد 30 نقطة.

بدأ ليفربول اللقاء بتشكيل يضم كل من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألسكندر أرنولد، فان دايك، كوناتي، روبرتسون

خط الوسط: سوبوسلاى، ماك اليستر، جونز

خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، لويس دياز

بينما ضم تشكيل إيفرتون لمواجهة ليفربول كل من:

حراسة المرمى: بيكفورد

خط الدفاع: بن جودفري، تاركوسكي، جاراد برانثويت، ميكولينكو

خط الوسط: جاك هاريسون، إدريسا، جيمس جارنر، دوايت ماكنيل

خط الهجوم: عبد الله دوكورو، دومينيك كالفرت وين

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي: