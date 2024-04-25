الامارات | خبر سار لجمهور برشلونة بعد الخسارة أمام ريال مدريد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى جمهور برشلونة خبر سار ودفعة جديدة بعد الخسارة الثالثة أمام ريال مدريد هذا الموسم، بعدما كشفت وسائل إعلام إسبانية أن مدرب برشلونة الإسباني تشافي هرنانديس سيبقى مدربًا لبرشلونة حتى نهاية عقده عام 2025 بعدما كان سبق ان اعلن رحيله هذا الصيف، وفقًا لما أفاد النادي الكاتالوني وكالة فرانس برس.

وكما أكدت وسائل الإعلام الإسبانية في الساعات الأخيرة، فإن المدرب الشاب البالغ 44 عاماً الذي مدد عقده الخريف الماضي حتى عام 2025، وافق على الالتزام بعقده حتى انتهائه، وذلك في ختام يوم طويل من الاجتماعات مع رئيسه جوان لابورتا والمدير الرياضي البرتغالي ديكو.

ويأتي قرار لاعب وسط برشلونة التاريخي بعد أسبوع واحد من خروج الـ "بلاوغرانا" من ربع نهائي دوري أبطال اوروبا على يد باريس سان جرمان الفرنسي (4-6 بإجمالي المباراتين)، ثمّ خسارة دراماتيكية امام الغريم التقليدي ريال مدريد 2-3 في الدوري الاسباني، ليصبح الاخير متفوّقا في صدارة الترتيب بفارق 11 نقطة.

وكان تشافي قد صرّح في يناير إنه شعر "بالتحرر على المستوى الشخصي" عندما اتخذ قراره بمغادرة منصبه نهاية الموسم الحالي.

وأضاف "اعتبارًا من 30 يونيو، لن أستمر كمدرب لبرشلونة.. بل كمشجع لبرشلونة، أعتقد أن النادي يحتاج إلى تغيير في الديناميكية".

وكرّر مدرب السد القطري السابق في أكثر من مناسبة أن تولي تدريب الفريق الكاتالوني هو "حلمه" لكنه أقرّ بأن الضغوطات المترتبة من جلوسه على مقاعد المدربين كانت هائلة.

وقال تشافي بعد الخسارة المفاجئة أمام فياريال 3-5 "ينتابك شعور كل يوم انّك لست جيدا بما فيه الكفاية".

وتابع "حصل ذلك مع جميع المدربين: بيب (غوارديولا) قال لي، حصل ذلك مع (أرنستو) فالفيردي، ورأيت لويس إنريكي يعاني".

وكان برشلونة الذي يرزح تحت ضائقة مالية في المواسم الماضية، عيّن تشافي في نوفمبر 2021 ليقوده الاخير إلى احراز لقب "الليغا" في الموسم الماضي.

لكنّ الفريق العملاق عانى الأمرَين هذا الموسم بعد سقوطه الكبير أمام غريمه التقليدي ريال 1-4 في نهائي الكأس السوبر المحلية، ومن ثمّ الخروج على يد أتلتيك بلباو من مسابقة الكأس، ومنذ ان أعلن تشافي رغبته بالرحيل مع نهاية الموسم، لم تبرز العديد من الاسماء لخلافته.

وحده مدافع برشلونة السابق المكسيكي رافايل ماركيس الذي يتولى تدريب فريق الكاتالوني الرديف طرح اسمه كمرشح جديّ، كما ارتبط اسم مدرب منتخب ألمانيا السابق هانزي فليك ومدرب برايتون الإيطالي روبرتو دي زيربي بتدريب الـ "بلاوغرانا".

وعلى الرغم من خروجه خالي الوفاض هذا الموسم، إلا ان ثمة العديد من العلامات الواعدة في تشكيلة الفريق الحالية من خلال بروز العديد من اللاعبين الشبان وفي طليعتهم لامين جمال (16 عاما) وباو كوبارسي (17) وفيرمين لوبيس (20) عاما.