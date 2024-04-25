تقارير: تشافي مستمر في قيادة برشلونة حتى نهاية عقده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أكدت تقارير صحفية إسبانية اليوم الأربعاء، استمرار المدير الفني لفريق برشلونة تشافي هيرنانديز في منصبه، على رأس القيادة الفنية للفريق الكتالوني حتى عام 2025.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية: "إن الاجتماع الذي عقد بين خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة والمدير الرياضي بالنادي ديكو، مع المدير الفني للفريق الأول تشافي هيرنانديز، أدى إلى العديد من النتائج الجيدة".

وأضافت الصحيفة وفقاً لمصدر لها داخل نادي برشلونة: "إن المدير الفني تشافي أكد أنه سيوفي بعقده مع النادي بشكل كامل، والذي ينتهي بنهاية موسم 2024-2025".

واختتمت الصحيفة: "إن عقب نهاية الاجتماع توجه تشافي هيرنانديز رفقة شقيقه أوسكار هيرنانديز، مساعدة في الجهاز الفني بالفريق مع ديكو المدير الرياضي إلى منزل خوان لابورتا رئيس النادي".

وكان تشافي أعلن في وقت سابق رحيله عن صفوف فريق برشلونة بنهاية الموسم الحالي، أي قبل نهاية عقده مع الفريق الكتالوني.