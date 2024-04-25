الامارات | هزيمة 3 أندية سعودية.. ضربة معلم لـ «الزعيم»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عادت كرة القدم الإماراتية إلى واجهة المشهد الآسيوي مجدداً، بتأهل تاريخي إلى نهائي دوري أبطال آسيا من خلال فريق العين، بعد أن تخطى عقبة أبرز المرشحين للقب، فريق الهلال السعودي، وذلك بعد أن فاز عليه بمجموع مباراتي نصف النهائي (5-4)، رغم خسارته في لقاء الإياب، أول من أمس، (2-1). وتُعدُّ هذه رابع مرة يصل فيها العين إلى النهائي، بعد 2003 التي فاز فيها باللقب، وعام 2005 حين خسر أمام الاتحاد السعودي، و2016 حين خسر أمام تشونبوك الكوري الجنوبي.

وقلب العين كل التوقعات في الموسم الحالي، إذ تخطى ثلاثة أندية سعودية واجهها في نسخة واحدة وهي المرة الأولى بالنسبة للعين، كانت البداية مع الفيحاء في دور المجموعات، إذ فاز ذهاباً في العين (4-1) وإياباً في العاصمة السعودية الرياض (3-2)، والتقى بعدها النصر بقيادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والسنغالي ساديو مانيه في ربع النهائي، وكسب الذهاب في العين (1-صفر)، وخسر الإياب (4-3)، لكنه حصد بطاقة التأهل بعد الفوز بركلات الترجيح.

وفي نصف النهائي، واجه الهلال السعودي الذي يضم نجوماً كباراً على غرار السنغالي كوليبالي، وكذلك السعودي سالم الدوسري، بينما غاب البرازيلي نيمار، والصربي ميتروفيتش، بسبب الإصابة. وفاز العين ذهاباً على أرضه بنتيجة (4-2) ليوقف سلسلة انتصارات الهلال المتتالية عند 34 انتصاراً، ثم خسر إياباً (2-1) في الرياض ليتأهل إلى المباراة النهائية. وتألق بشكل لافت نجم العين سفيان رحيمي أمام النصر والهلال، وأسهم بشكل كبير في التأهل.

من جانبه، قال الخبير الفني في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، عبدالله حسن: «إن فوز العين على ثلاثة أندية سعودية في الموسم الحالي، يمثّل نجاحاً كبيراً لنادٍ عرف كيف يضع الخطط، ويلتزم بها لتحقيق الأهداف، واختيار التشكيل لكل مباراة تتوافق مع إمكانات اللاعبين».

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «إن إقالة المدرب الهولندي ألفريد شرودر، والاستعانة بالأرجنتيني هيرنان كريسبو، كانت نقطة التحوّل في مشوار النادي»، وأضاف: «كفاءة شرودر ليست محل شك، إلا أن المدربين الهولنديين يركزون على بناء الفرق، وذلك يحتاج إلى وقت، بينما العين في هذا الموسم، كان يرغب في الذهاب بعيداً في دوري الأبطال».

وشدد على أن «أكثر ما ميّز العين في النسخة الحالية هو إظهاره شخصية البطل»، وأوضح: الطريقة التي اتبعها خلال ربع ونصف النهائي، أظهرت قدرة لاعبي العين على الإبداع حتى مع تغيير مراكزهم.

يذكر أن تصنيف أندية الإمارات انتقل من الرابع إلى الثالث، بفضل تأهل العين إلى النهائي، ما يزيد عدد مقاعد الإمارات في البطولات الآسيوية للموسم المقبل، بواقع مقعدين ونصف في أول نسخة لبطولة النخبة، إضافة إلى مقعد مباشر في دوري «أبطال آسيا» بشكله الجديد.