الامارات | أخبار سريعة..

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سلمان الفرج يعتذر من جماهير الهلال

قدّم قائد الهلال السعودي، سلمان الفرج اعتذاره إلى جماهير فريقه على الخروج من دوري أبطال آسيا، وقال في تصريحات صحافية، إنه يتمنّى من الجماهير أن تسامحهم، عازياً الخروج على يد العين إلى عدم التوفيق، وقلة التركيز في استثمار الفرص التي لاحت لهم خلال المواجهة. وأضاف الفرج: «في الشوط الأول لم نظهر بالصورة المطلوبة، واستمرت معنا أخطاء مباراة الذهاب، وفي النهاية كرة القدم هي فوز وخسارة، وسنعمل على تعويض جماهيرنا بالألقاب المحلية».

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