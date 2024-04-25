رباعي الهلال السعودي مهدد بالإيقاف خلال مواجهة الفتح

ياسر رشاد - القاهرة - بات رباعي نادي الهلال السعودي علي أعتاب الإيقاف والغياب عن صفوف الفريق وذلك خلال مواجهته المرتقبة أمام نظيره الفتح، في بطولة الدوري السعودي.

ومن المقرر أن يلاقي الزعيم نظيره الفتح، يوم الجمعة القادمة، على أرضية ملعب المملكة آرينا، في تمام الساعة السابعة مساءً، ضمن منافسات الجولة الـ28 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويواجه رباعي الزعيم تهديدًا خلال مواجهة الفتح، وهم: ” علي البليهي، خاليدو كوليبالي، فيليب مالكوم، وصالح الشهري”، حال حصولهم عن بطاقة صفراء ستكون الرابعة، والتي تعني غيابهم عن المباراة التالية والتي سيواجه بها الزعيم التعاون.

ومن المقرر أن يواجه الفريق الأزرق نظيره التعاون يوم الجمعة والموافق 3 من شهر مايو القادم، على ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، في تمام الساعة السادسة مساء، ضمن مباريات الجولة الـ30 في دوري روشن السعودي للمحترفين.