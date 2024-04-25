الفرق المتأهلة لكأس السوبر الإيطالي

ياسر رشاد - القاهرة - ضمنت 3 فرق مقعدها في بطولة كأس السوبر الإيطالي النسخة الجديدة المقرر إقامتها على ملاعب المملكة العربية السعودية.

وتأهلت أندية إنتر ميلان ويوفنتوس وأتالانتا إلى بطولة كأس السوبر الإيطالي، ويتبقى مقعد وحيد فقط لم يحسم بعد.

إنتر ميلان تأهل بصفته حامل لقب بطولة الدوري الإيطالي الموسم الحالي، والذي حسمه برصيد 86 نقطة حتى الآن.



فيما ضمنت أندية يوفنتوس، وأتالانتا، تأهلها إلى كأس السوبر الإيطالي بعد وصولهما إلى المباراة النهائية في كأس إيطاليا.

ويتبقى مقعد وحيد فقط لم يحسم بعد، لوصيف بطولة الدوري الإيطالي، الذي لم يتم تحديده حتى الآن.

جدير بالذكر أن يوفنتوس فاز على لاتسيو بنتيجة 3-2 بمجموع لقائي الذهاب والعودة، فيما تأهل أتالانتا على حساب فيورنتينا بنتيجة 4-2 بمجموع لقائي الذهاب والعودة في دور نصف نهائي كأس إيطاليا.