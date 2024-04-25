الامارات | البطائح يوفد المدرب الهولي لـ«معايشة صالات» في تايلاند

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوفد نادي البطائح مدرب فريق الصالات عدنان الهولي لخوض تجربة معايشة في تايلاند تزامنا مع إقامة بطولة آسيا والتي تستضيفها العاصمة التايلاندية بانكوك وتستمر 10 ايام وذلك وفقا للخطة الاستراتيجية للنادي برعاية الكوادر التدريبية المواطنة وبما يساهم بتعزيز خبراتهم الفنية، بعد نجاح البطائح بالفوز بجميع بطولات الموسم الماضي للصالات.

وقال رئيس مجلس إدارة نادي البطائح حمد الكتبي لـ«الإمارات اليوم» إن إيفاد الهولي إلى تايلاند للتعرف على الأساليب الفنية الحديثة في كرة الصالات، مشيرا إلى أن المعايشة تهدف لمواكبة التطور العالمي في كرة الصالات وأنها لن تقتصر على الصالات بل ستشمل مدربين مواطنين في رياضات اخرى مستقبلا.