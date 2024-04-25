الامارات | مدرب هولندي يستعد لخلافة كلوب في ليفربول

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت تقارير صحافية، عن اسم المرشح الأول لخلافة الألماني يورغن كلوب، في قيادة تدريب فريق ليفربول الموسم المقبل. وأشارت صحيفة "ليفربول إيكو" ومصادر أخرى من النادي إلى أن المدرب الهولندي آرني سلوت، مرشح بقوة لخلافة "كلوب" وقالت الصحيفة، إن: "سلوت أصبح المفضل بوضوح لدى إدارة ليفربول، إذ أنه يلائم جميع الصفات التي تبحث عنها الإدارة في المدرب الجديد".

وتناولت الصحيفة ميسرة المدرب سلوت، وخاصة في ما يتعلق بلعب كرة القدم الحديثة بطريقة هجومية مع ناديه الحالي "فينورد" الهولندي"، إلا أنها ألمحت في الوقت ذاته إلى تاريخه الخجول في البطولات". وأوضحت الصحيفة: "سلوت حقق لقب الدوري الهولندي مرة واحدة خلال 6 مواسم".