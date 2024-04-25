سلوت واثقا من الوصول لاتفاق : ليس سرا ....اريد ان أدرب ليفربول

ياسر رشاد - القاهرة - يبدو ان الامور قد اقتربت من الحسم بشكل كبير بشأن المدير الفني الذي سيقود فريق ليفربول في الموسم المقبل حيث بات النادي الانجليزي قريبا من اعلان التعاقد بشكل رسمي مع المدير الفني الهولندي أرني سلوت ليكون المدير الفني الجديد خلفا للألماني يورجن كلوب الذي اعلن عن استقالته من تدريب ليفربول بنهاية الموسم الحالي .

وعلى خلفية المفاوضات التي تدور حاليا بين ليفربول ونادي فينورد روتردام الهولندي الذي يرتبط معه ارني سلوت بتعاقد حتى عام 2026 اعرب ارني سلوت عن امله بأنتهاء المفاوضات بين الناديين بنجاح مؤكدا انه ليس سرا انه يرغب بالفعل في الذهاب لتدريب ليفربول .

وقال أرني سلوت في تصريحات تنقلها الخليج 365 عن شبكة أسبن الاخبارية الرياضية : المحادثات قائمة بين الناديين وانا في أنتظار نتائجها في الفترة القادمة وليس سرا انني ارغب في تدريب ليفربول . واثق في وصول الناديين لاتفاق في أقرب وقت .

وكشف سلوت عن ان تعاقده مع فينورد به شرطا جزائيا يبلغ 12.5 مليون يورو الا ان ادارة ليفربول ترغب في التفاوض مع ادارة فينورد روتردام لتخفيض هذا المقابل المادي .

يذكر ان ارني سلوت تفوق في سباق تدريب ليفربول على البرتغالي روبن اموريم الذي كان المرشح الاقوى بعدما فضل المرشح الاول تشافي الونسو الاستمرار مع فريق بايرليفركوزن بطل الدوري الالماني .