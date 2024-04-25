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مانشستر سيتى يكتسح برايتون ويطارد صدارة البريميرليج

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ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق مانشستر سيتي فوزا عريضا على برايتون برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس على ملعب "فالمر" ضمن منافسات مؤجلات الجولة 29 من بطولة .

أهداف مانشستر سيتي حملت توقيع كل من كيفين دي بروين، فيل فودين هدفين، وجوليان ألفاريز في الدقائق 17، 26، 34، و68.

بهذه النتيجة قفز مانشستر سيتي إلى وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 76 نقطة ويفصله نقطة واحدة عن أرسنال المتصدر علما بأن السيتي له مباراة مؤجلة وفي حالة فوزه فيها سيتصدر ترتيب المسابقة بفارق نقطتين، في المقابل يحتل برايتون المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 44 نقطة.

وشهدت المباراة تسجيل فيل فودين الهدف رقم 50 له في مسابقة الدوري الإنجليزي وأصبح اللاعب الثالث الذي يسجل هذا العدد من الأهداف تحت قيادة بيب جوارديولا بينما يبلغ من العمر 23 عامًا أو أقل، بعد ليونيل وإيرلينج هالاند.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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