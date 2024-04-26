مانشستر سيتي يكتسح برايتون في الدوري الإنجليزي

عزز فريق مانشستر سيتي، حظوظه في الاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بفوزه مساء الخميس، على مضيفه برايتون 4-0، في مباراة مؤجلة من “البريميرليج”.

وافتتح الدولي البلجيكي كيفين دي بروين، أهداف مانشستر سيتي، في شباك برايتون برأسية في الدقيقة 17.

وأضاف فيل فودين، ثاني أهداف السيتي عند الدقيقة 25 من ضربة حرة مباشرة، قبل أن يسجل الهدف الثالث عند الدقيقة 34، وسجل جوليان ألفاريز، الهدف الرابع عند الدقيقة (62).

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وبهذه النتيجة رفع مانشستر سيتي، رصيده بهذا الفوز إلى 76 نقطة، بفارق نقطة واحدة وراء المتصدر آرسنال، بيد أنه يملك مباراة مؤجلة.

وبحسب ما ذكرته شبكة “أوبتا” للأرقام والإحصائيات، فإن هدف كيفن دي بروين كان رقم 68 له في 255 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز – لكنها المرة الأولى التي يسجل فيها رأسية في المسابقة.

وشهد تشكيل مانشستر سيتي كاملا كالتالي:

حراسة المرمي: إيدرسون

في خط الدفاع: جفارديول، أكي، أكانجي، والكر

في الوسط: رودري، دي بروين، برناردو سيلفا، فودين، كوفازيتش

خط الهجوم: جوليان ألفاريز.