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الامارات | أخبار سريعة..

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ليفربول - أ.ف.ب 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - محمد صلاح  في مرمى الانتقادات

تراجعت حظوظ بإحراز لقب لكرة القدم، ما دفع إلى التشكيك بتعطّش بعض اللاعبين للصعود إلى المنصات، خاصة نجم وهداف الفريق محمد صلاح، الذي فشل في ترك بصمةٍ في المباريات الثلاث التي خسرها فريقه أمام أتالانتا وبالاس وإيفرتون. واعتبر مدافع ليفربول السابق، جايمي كاراغر، أن صلاح ظهر كأنه «ظِل نفسه، خاصةً بعد الإصابة»، مضيفاً: «إنه أحد أساطير ليفربول، ونجم، وأحد أفضل اللاعبين، لكن مستواه كان ضعيفاً للغاية في الفترة الأخيرة».

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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