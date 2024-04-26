فوز مانشستر سيتي.. نتائج مباريات أمس الخميس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أقيمت أمس الخميس العديد من المباريات الهامة في مختلف الدوريات، حول العالم، أبرزها مباراة مانشستر سيتي ضد برايتون في الدوري الإنجليزي، والتي انتهت برباعية نظيفة لمانشستر سيتي.

كما تمكن فريق روما من تحقيق الفوز، على حساب نظيره أودينيزي بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

وجاءت نتائج مباريات أمس الخميس كالتالي:

الدوري الإنجليزي:

مانشستر سيتي يفوز على برايتون 4-0.

الدوري الإيطالي:

روما يفوز على أودينيزي 2-1.

الدوري السعودي للمحترفين:

الفيحاء يفوز على الطائي 1-0.

الحزم يفوز على الوحدة 2-0.

الرياض يفوز على الأهلي 2-1.