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فوز مانشستر سيتي.. نتائج مباريات أمس الخميس

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أقيمت أمس الخميس العديد من المباريات الهامة في مختلف الدوريات، حول العالم، أبرزها مباراة مانشستر سيتي ضد برايتون في ، والتي انتهت برباعية نظيفة لمانشستر سيتي.

كما تمكن فريق روما من تحقيق الفوز، على حساب نظيره أودينيزي بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

وجاءت نتائج مباريات أمس الخميس كالتالي:

الدوري الإنجليزي:

مانشستر سيتي يفوز على برايتون 4-0.

:

روما يفوز على أودينيزي 2-1.

الدوري السعودي للمحترفين:

الفيحاء يفوز على الطائي 1-0.

الحزم يفوز على الوحدة 2-0.

الرياض يفوز على الأهلي 2-1.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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