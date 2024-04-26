رمضان صبحي: ملتزم بعقدي مع بيراميدز

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث رمضان صبحي لاعب فريق بيراميدز، عن موقفه من الانتقال إلى صفوف النادي الأهلي أو الزمالك خلال الفترة المقبلة.

ويرتبط اسم رمضان صبحي بالرحيل عن صفوف بيراميدز والانتقال لأحد قطبي الكرة المصرية لاسيما وأن عقده مع بيراميدز يقترب من نهايته.

وقال رمضان صبحي في تصريحات عبر قناة "سي بي سي" مع أحترامي لكل الأندية، شرفي لي عندما يرتبط أسمي بأي نادي، ولكن عندما يكون حقيقة ولا أخرج من أجل الرد على هذا الكلام، أنا ملتزم بعقدي مع نادي بيراميدز ومرتاح معهم ويتعاملوا معي بشكل جيد، متبقي في عقدي موسم ونصف، ومستحيل أنسى ما فعله النادي من أجلي".

وعن الانتقادات التي يتعرض لها، رد رمضان صبحي "(جتتي نحست) وهتافات الجماهيري ضدي أصبحت لا تفرق معي، أفعل ما يطلب مني ومباراة وتعدي، أركز في الملعب فقط".

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 35 نقطة بفارق 4 نقاط عن المصري البورسعيدي الذي يليه في جدول المسابقة.