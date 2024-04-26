الامارات | "ريد بُل هاف كورت" تستعد لتتويج "أبطال الإمارات"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تترقب بطولة "ريد بُل هاف كورت" تتويج الفريق الفائز على صعيد دولة الإمارات العربية المتحدة، في النهائي الوطني الذي يقام يوم السبت 27 أبريل في ذا بيتش، جي بي آر، دبي، وذلك بعد سلسلة التصفيات التي امتدّت على أكثر من أربعة أسابيع في مواقع مختلفة من الدولة، وشهدت منافسات محتدمة في كرة السلة المصغّرة أو "ستريت بول"، بمشاركة أكثر من 140 فريقًا لدى كل من الإناث والذكور، وهو الحدث الذي يقام بالشراكة مع شركة "أرادَ" للتطوير العقاري وبرعاية مجلس دبي الرياضي.

يشهد النهائي الوطني مشاركة أفضل 16 فريقاً تأهّلت من التصفيات، واتي تتنافس في إطار منافسات ثلاثية (3 ضد 3) في كرة السلة، وستنتهي إلى تتويج فريقَين فائزَين لدى الرجال والسيدات سيمثّلان الإمارات في النهائيات العالمية للحدث في نيويورك، بالولايات المتحدة الأميركية في أكتوبر المقبل، حيث سيتواجد أبطال فرق دولية من أكثر من 21 بلداً من ضمنها الإمارات، بهدف الفوز وخطف اللقب الأسمى للمنافسات العالمية لـ "ريد بُل هاف كورت".

ويتوقّع أن يشهد النهائي الوطني في ذا بيتش، جي بي آر، دبي إقبالاً واسعًا من محبي كرة الشارع لمتابعة المنافسات السريعة والحماسية التي ستنتهي إلى الكشف عن هوية الأبطال الوطنيين. وستكون وجوه بارزة حاضرة خلال الحدث، من أمثال رياضيي ريد بُل المتميّزين على ساحة كرة السلة، خبير التدريب على التسديد الأميركي كريس ماثيوز المعروف بلقب "ليثال شوتر".

وأعرب أحد ممثلي "أرادَ" عن السعادة الكبيرة التي ترافق الدعم المتجدّد الذي تقدّمه الشركة لنشاطات من هذا النوع "تسهم في إشراك الشباب في فعاليات رياضيّة بارزة تفتح لهم باب النجومية وتقودهم للتنافس على الساحة العالمية". وأضاف: "يسرّنا دومًا أن نؤدي دورًا إيجابيًا على صعيد حضّ الأجيال الصاعدة على إبراز مواهبها تزامنًا مع الترويج لحياة ملؤها الحركة والنشاط، في ظل أجواء مبهجة وجامعة لجميع روّاد حدائقنا ومنتزهاتنا الفريدة من أفراد وعائلات."