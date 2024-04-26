موعد مباراة اتحاد جدة والشباب في الدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي اتحاد جدة مع نظيره الشباب في مواجهة قوية بين الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

يسعى اتحاد جدة بقيادة أحمد حجازي لتحقيق الانتصار من أجل حصد الثلاث نقاط، ومواصلة الزحف نحو مقعد آسيوي في الموسم الكروي المقبل، بعد موسم للنسيان حيث أقصي العميد من دوري أبطال آسيا، وخسر نهائي السوبر السعودي على يد نفس الخصم وهو الهلال.

وكان اتحاد جدة انتصر على الحزم بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدفين، وأحرز حجازي هدف الفوز قبل نهاية المباراة ليحصد العميد ثلاث نقاط مهمة في الدوري.

ويتواجد اتحاد جدة في المركز الرابع برصيد 50 نقطة في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، فيما يحتل الشباب المركز العاشر برصيد 35 نقطة.

موعد مباراة اتحاد جدة والشباب:

تبدأ مباراة اتحاد جدة والشباب في التاسعة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، الحادية عشر بتوقيت الإمارات، وتنقل المباراة على قناة SSC.