حجازي يقود تشكيل اتحاد جدة المتوقع أمام موقعة الشباب

ياسر رشاد - القاهرة - يواجه اتحاد جدة، الشباب في مواجهة قوية تجمعهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

يهدف اتحاد جدة بقيادة أحمد حجازي لتحقيق الانتصار من أجل حصد الثلاث نقاط، ومواصلة الزحف نحو مقعد آسيوي، في موسم للنسيان حيث أقصي العميد من دوري أبطال آسيا، وخسر نهائي السوبر السعودي على يد نفس الخصم وهو الهلال.

وأنتصر اتحاد جدة على الحزم بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدفين، وأحرز حجازي هدف الفوز قبل نهاية المباراة ليحصد العميد ثلاث نقاط مهمة في الدوري.

يأتي اتحاد جدة في المركز الرابع برصيد 50 نقطة في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، فيما يحتل الشباب المركز العاشر برصيد 35 نقطة.

تنطلق مباراة اتحاد جدة والشباب في التاسعة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، الحادية عشر بتوقيت الإمارات، وتنقل المباراة على قناة SSC.

تشكيل اتحاد جدة المتوقع أمام الشباب:

في حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

في الدفاع: فواز الصقور، حسن كادش، أحمد حجازي، سعد الموسى

في خط لوسط: روماينيو، فرحة الشمراني، صالح العمري، مد الله العليان

في خط الهجوم: عبد الرزاق حمد الله، كريم بنزيما