الامارات | موعد مباراة النصر والهلال في الدوري السعودي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت رابطة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم عن مواعيد آخر 4 جولات من البطولة الحالية لدوري "روشن" من الجولة 31 إلى 34، وبينها "ديربي" الرياض، وذلك بعد يوما ًواحداً فقد من خسارة الهلال السعودي أمام العين في دوري أبطال آسيا ونهاية مشواره الآسيوي.

وتشهد الجولات المقبلة القمة الأخيرة بين الغريمان حيث يحل نادي الهلال ضيفا على جاره النصر في "الديربي" المرتقب بينهما، وذلك في قمة مباريات الجولة الـ32 من الدوري السعودي.

وستقام مباراة "ديربي" العاصمة الرياض، بين نادي النصر وضيفه الهلال يوم 17 مايو المقبل، على ملعب "الأول بارك"، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية والعاشرة بتوقيت الإمارات.

ويذكر أنه إذا لم يتمكن أحد الفريقان من التأهل لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ستكون هذه هي المواجهة الأخيرة بين النصر والهلال هذا الموسم، ويتصد نادي الهلال ترتيب الدوري السعودي برصيد 77 نقطة، بفارق 9 نقاط أمام النصر أقرب ملاحقيه، واقترب بنسبة كبيرة من حسم اللقب.