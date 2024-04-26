كلوب يكشف أسباب تراجع مستوى محمد صلاح مع ليفربول

تحدث المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، عن تراجع مستوى محمد صلاح، وسبب إهداره الكثير من الفرص السهلة.

ويحل نادي ليفربول، ضيفًا على نظيره وست هام، يوم غد السبت ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد هزيمته في الجولة الماضية أمام إيفرتون بهدفين دون رد.

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وفي مؤتمره الصحفي اليوم، قال كلوب عن محمد صلاح : “عندما لا يسجل المهاجمون تكون الأمور صعبة، عليهم تجاوز هذه الفترة وهي جزء من حياتهم على أية حال.”

وأضاف: “عليك الإستمرار بالمحاولة مرةً تلو أخرى، لايوجد شيء واحد يجعلك تجد الحل للتسجيل مرة أخرى، عليك المحاولة وحسب”.

وتابع: “أحاول مساعدة صلاح ونونيز، بهذه الفترة لكن الأمر هو أن وضعنا ليس مناسب لهذه المشكلة؛ أنا آسف لذلك لكن الآن نبدأ مجددًا ونحاول بالمباريات الأربعة القادمة”.

وأتم: “لا أتوقع بصراحة أن يخسر ارسنال ومانشستر سيتي مباراتين في مبارياتهم القادمة”.