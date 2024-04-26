الامارات | "الرابطة" تطرح تذاكر نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طرحت رابطة المحترفين الإماراتية لكرة القدم، تذاكر المباراة النهائية لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي لموسم 2023 - 2024، التي ستجمع بين الوحدة والعين، للجمهور عبر التطبيق والموقع الرسمي لرابطة المحترفين الإماراتية ومنصة "بلاتينيوم ليست". ويحتضن استاد محمد بن زايد، قمة الوحدة والعين في نهائي الكأس، وذلك يوم الجمعة المقبل 3 مايو الساعة 8:45 مساء.