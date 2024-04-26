الامارات | الوصل يعزز الصدارة بالنقطة 52.. وتعادل سلبي بين "الصقور" والوحدة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فرض الجزيرة التعادل الإيجابي 2-2 على مستضيفه الوصل اليوم في الجولة 21 من دوري أدنوك للمحترفين، ليعزز الوصل صدارة الدوري بالنقطة الـ52، بينما رفع الجزيرة رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثامن. وكان الجزيرة صاحب هدف التقدم بواسطة نجمه علي مبخوت في الدقيقة 12 بطريقة رائعة، بعدما أرسل كرة مقوسة من داخل منطقة الجزاء استقرت في شباك الحارس خالد السناني رغم محاولاته في إبعادها، وهو الهدف الذي وضع الضغط على أصحاب الأرض.

واستعاد الوصل توازنه وصنع عدة فرص، لكن تسرع اللاعبين كان سبباً في عدم استثمارها بشكل ناجح، قبل أن يحصل على ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول، ليعادل الوصل النتيجة بواسطة فابيو ليما "10+45".

وارتفع نسق اللقاء خلال الشوط الثاني ما أضاف المزيد من الإثارة على المواجهة التي تواصلت بتسجيل الوصل هدف التقدم بواسطة رأسية اداما ديالو "63"، لكن الجزيرة لم ييأس وواصل محاولاته الهجومية التي نتج عنها إحراز هدف التعادل بواسطة البديل برونو دي اوليفيرا "79".

وفي اللقاء الاخر، اكتفى فريقي الإمارات وضيفه الوحدة بتعادل سلبي مخيب، في لقاء شهد إهدار الضيوف لركلة جزاء سددها عمر خريبين "60"، لكن حارس فريق الإمارات سهيل عبدالله نجح في التصدي لها، ليمنح فريقه نقطة غالية رفعت رصيده إلى 11 في المركز قبل الأخير، بينما في الجانب الآخر أضاف "العنابي" النقطة "35" إلى رصيده، متقدماً للمركز الرابع بفارق الأهداف عن النصر الخامس.