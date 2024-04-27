الامارات | العين وشباب الأهلي.. «كلاسيكو» بحسابات خاصة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعود فريق العين المنتشي بتأهله لنهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم إلى المنافسات المحلية، وذلك من خلال استضافة شباب الأهلي اليوم في الجولة 21 بدوري أدنوك للمحترفين، في لقاء بحسابات خاصة الساعة 20:45 مساء. ولا يريد العين التفريط في نقاط الفوز حتى لا يبتعد كثيراً عن دائرة المنافسة، حيث لم ينتصر في آخر ثلاث مباريات في الدوري، إذ تعادل فيها مع الشارقة وخسر من النصر وتعادل مع الجزيرة، ولديه 36 نقطة، ويتفوق عليه شباب الأهلي الوصيف بفارق أربع نقاط، لكن العين فاز في لقاء الذهاب بثلاثية نظيفة. في المقابل يريد «الفرسان» الفوز والإبقاء على بصيص الأمل بالمنافسة على لقب الدوري، رغم الفارق الكبير بينه وبين الوصل المتصدر. وتُشكل المباراة أيضاً بروفة أخيرة ومهمة للعين قبل مواجهة الوحدة في نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي يوم الجمعة المقبل. كما أن المباراة أيضاً تمثل اختباراً قوياً لشباب الأهلي قبل خوضه نصف نهائي كأس رئيس الدولة أمام النصر الأربعاء المقبل.

وفي بقية المباريات، يستقبل الشارقة (30 نقطة) في الساعة 18:05 جاره البطائح (25 نقطة) في ديربي «الإمارة الباسمة»، بذكريات مواجهة الذهاب التي شهدت تسجيل ستة أهداف وانتهت بتعادل الفريقين 3-3، ويسعى كلا الفريقين لتحسين ترتيبه في الدوري. وفي اللقاء الثالث يحل خورفكان (20 نقطة) ضيفاً على عجمان (20 نقطة) الساعة 18:05، ويبحث الفريقان عن الابتعاد عن خطر الهبوط.

. خورفكان وعجمان في مهمة البحث عن نقاط الأمان.

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