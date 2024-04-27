موعد مواجهة مانشستر يونايتد وبيرنلي بالبريميرليج

ياسر رشاد - القاهرة - ينتظر عشاق مانشستر يونايتد مواجهة قوية أمام بيرنلي، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.



ويرغب الجهاز الفني لمانشستر يونايتد في تحقيق الفوز على بيرنلي، في المباراة التي تُلعب ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثون من عمر البريميرليج للموسم الجاري.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وبيرنلي

تنطلق مواجهة مانشستر يونايتد أمام بيرنلي في تمام الخامسة من مساء اليوم، في المباراة التي يشهدها ملعب أولد ترافورد معقل الشياطين الحمر.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وبيرنلي

تُنقل موقعة مانشستر يونايتد أمام بيرنلي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، والتي حصلت على حقوق بث مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.