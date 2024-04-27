الامارات | أسعار تذاكر نصف نهائي الكأس بين 20 و150 درهماً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم على صفحته الرسمية عبر منصة «إكس» يوم أمس، عن طرح تذاكر مباراتي نصف نهائي كأس رئيس الدولة، وذلك عبر موقع «بلاتينيوم ليست». وتنطلق أسعار التذاكر من 20 درهماً لمقاعد الدرجة الثانية و40 درهماً للدرجة الأولى و150 درهماً لمقاعد كبار الشخصيات. وتُقام أولى مباريات دور الأربعة الثلاثاء المقبل بين الوصل وكلباء على استاد الشارقة، فيما يواجه شباب الأهلي النصر يوم الأربعاء المقبل، على استاد زعبيل في دبي.

ويُعد شباب الأهلي والشارقة الأكثر تتويجاً بلقب المسابقة بـ10 ألقاب لكل فريق. ونال لقب الموسم الماضي، الشارقة بعد الفوز على العين بركلات الترجيح، على إثر انتهاء الوقت الأصلي بنتيجة التعادل 1-1. لكن الشارقة فقد فرصة الدفاع عن لقبه بعد الخسارة في ربع النهائي أمام شباب الأهلي 4-3.