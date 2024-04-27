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الامارات | تشلسي يخسر خدمات فيرنانديز حتى نهاية الموسم

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لندن - د.ب.أ 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي تشلسي الإنجليزي، أمس، أن نجم وسطه إنزو فيرنانديز خضع لعملية جراحية، وسيغيب عن آخر ست مباريات للنادي حتى نهاية الموسم الحالي. وشارك الدولي الأرجنتيني أساسياً خلال الهزيمة الكبيرة لتشلسي 0-5 أمام أرسنال، الثلاثاء الماضي، في الممتاز. وكان قد أصيب بفتق في ديسمبر الماضي، لكنه تعافى واستمر في اللعب.

وأكد النادي في بيانه الصحافي أن «اللاعب خضع لعملية جراحية لإصلاح إصابة في أسفل البطن، وسيبدأ عملية إعادة التأهيل، ولهذا السبب سيغيب عن بقية مباريات تشلسي هذا الموسم». ويأتي غياب فيرنانديز بمثابة الضربة الموجعة لتشلسي، خصوصاً قبل لقاء مهم أمام أستون فيلا اليوم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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