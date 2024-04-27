الامارات | تشلسي يخسر خدمات فيرنانديز حتى نهاية الموسم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي تشلسي الإنجليزي، أمس، أن نجم وسطه إنزو فيرنانديز خضع لعملية جراحية، وسيغيب عن آخر ست مباريات للنادي حتى نهاية الموسم الحالي. وشارك الدولي الأرجنتيني أساسياً خلال الهزيمة الكبيرة لتشلسي 0-5 أمام أرسنال، الثلاثاء الماضي، في الدوري الإنجليزي الممتاز. وكان قد أصيب بفتق في ديسمبر الماضي، لكنه تعافى واستمر في اللعب.

وأكد النادي في بيانه الصحافي أن «اللاعب خضع لعملية جراحية لإصلاح إصابة في أسفل البطن، وسيبدأ عملية إعادة التأهيل، ولهذا السبب سيغيب عن بقية مباريات تشلسي هذا الموسم». ويأتي غياب فيرنانديز بمثابة الضربة الموجعة لتشلسي، خصوصاً قبل لقاء مهم أمام أستون فيلا اليوم.