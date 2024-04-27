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الامارات | الهولندي أرنه سلوت واثق بتدريب ليفربول

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لندن - أ.ف.ب 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف المدرب الهولندي أرنه سلوت، أول من أمس، في حديث صحافي لقناة «إي إس بي إن» الأميركية، أن ناديه فينورد الهولندي وليفربول الإنجليزي في مفاوضات بشأنه لخلافة الألماني يورغن كلوب في تدريب ليفربول، وأنه «واثق» بأنه سيتولى المهمة. وقال سلوت (45 عاماً): «أرغب في الانتقال إلى ليفربول، وأنتظر الآن رؤية ما إذا كان الناديان سيتوصلان إلى اتفاق، وأنا واثق جداً بذلك».

ووفقاً للقناة، فإن أحد الأمور التي تتم مناقشتها لتخلي فينورد عن مدربه، هو المبلغ الذي يطلبه النادي والبالغ نحو 10.5 ملايين يورو، لكن سلوت قال، إن ذلك سيتم حله خلال الأيام المقبلة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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