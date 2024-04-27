الامارات | العروبة يواجه «غلف يونايتد» وعينه على «بطاقة المحترفين»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق اليوم الجولة 30 لدوري الدرجة الأولى لأندية الهواة، وذلك بإقامة أربع مباريات تُقام في التوقيت نفسه الساعة 17:55، يلتقي فيها العروبة الباحث عن حسم صعوده إلى دوري أدنوك للمحترفين مع «غلف يونايتد»، وكذلك يواجه التعاون «غلف إف سي»، والفجيرة مع مسافي، ويونايتد مع الظفرة. ويتصدر العروبة الترتيب بـ64، نقطة، بفارق 10 نقاط عن دبا الحصن الثاني، ودبا الفجيرة الثالث بـ52 نقطة. ويستطيع العروبة إعلان الصعود رسمياً إلى المحترفين في هذه الجولة في حال فوزه اليوم، وتعثر دبا الفجيرة غداً أمام العربي، على أن يظل الصراع على بطاقة الصعود الثانية بين دبا الحصن ودبا الفجيرة.

وتُعد مباراة العربي مصيرية لدبا الفجيرة، إذ بإمكانه في حال الفوز الصعود للمركز الثاني بـ55 نقطة، تزامناً مع عدم لعب دبا الحصن في هذه الجولة.