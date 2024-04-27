حملة هجومية حادة على أحمد حجازي بعد هزيمة اتحاد جدة في دوري روشن

ياسر رشاد - القاهرة - شنت حملة هجومية، ضد لاعبي اتحاد جدة بصفة عامة، وأحمد حجازي بصفة خاصة بعد خسارة النمور ضد الشباب، ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم، خلال الجولة 29.

تعليق مثير على خسارة الاتحاد ضد الشباب



وعلق الإعلامي عدنان جستنيه على سوء أداء اللاعب المصري أحمد حجازي نجم نادي الاتحاد عبر حسابه الشخصي على منصة إكس.

وكتب عدنان: "حجازي ما هو حجازي راحت ايامك ياحاجز".

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد الشباب إلى 38 نقطة في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند النقطة 50 في المركز الخامس، وظل الأهلي بالمرتبة الثالثة برصيد 52 نقطة.

حقق فريق الشباب فوزا ثمينا على نظيره اتحاد جدة، بنتيجة (3-1)، الذي أقيم مساء اليوم الجمعة على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة