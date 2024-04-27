الامارات | نادال متحمس لاحتمال اللعب مع ألكاراز في الأولمبياد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ‬قال لاعب التنس الإسباني المخضرم رافائيل نادال إن سيكون من الممتع اللعب إلى جانب مواطنه الشاب كارلوس ألكاراز في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس هذا العام. وأعرب اللاعب الحاصل على 22 لقبا في البطولات الأربع الكبرى عن أمله في المشاركة مع ألكاراز في بعض بطولات الزوجي في فترة الإعداد قبل الأولمبياد.

وكان ألكاراز المصنف الثالث عالميا في الفردي قد أعرب في وقت سابق عن رغبته في اللعب في الأولمبياد إلى جانب مثله الأعلى نادال (37 عاما) الذي من المتوقع أن ينهي مسيرته المبهرة هذا العام. وفي بطولة مدريد المفتوحة حيث يتنافس الثنائي هذا الأسبوع، أقر اللاعب الشاب (20 عاما) بأنه كان متوترا إلى حد ما بشأن بدء مناقشة الأمر لكن نادال جعله يشعر بالارتياح. وقال نادال خلال بث صوتي "لا يتعين على كارلوس أن يسألني أي شيء، كل الأمور تسير على ما يرام، سنلعب، إنه أمر مثير للحماس للغاية بالنسبة لي أيضا. وإذا لم أكن مخطئا، فقد سمعت أنه كذلك بالنسبة له. ومن المقرر أن يشارك ألكاراز الحائز على لقبين في البطولات الأربع الكبرى لأول مرة في الألعاب الأولمبية في باريس في الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس. ويتطلع نادال الذي يشارك في الأولمبياد للمرة 11 للفوز بالميدالية الذهبية الثالثة بعد إحرازها في الفردي في أولمبياد بكين 2008 ثم في الزوجي بعدها بثماني سنوات في ريو دي جانيرو.

لكن نادال مر بوقت عصيب بسبب الإصابة في السنوات القليلة الماضية وغاب عن موسم 2023 بأكمله تقريبا بسبب إصابة في الفخذ تطلبت خضوعه لعملية جراحية.