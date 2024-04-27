الامارات | برونو فيرنانديز يدعو يونايتد لدعم غارناتشو وماينو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعا برونو فيرنانديز قائد مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الفريق إلى زيادة جهوده في تقديم الدعم اللازم للاعبيه الشبان حتى يتسنى لهم التطور والانطلاق لمستوى أفضل مع الفريق. وطالب فيرنانديز بتهيئة بيئة مشجعة لمساعدة اثنين من أبناء أكاديمية الشباب في يونايتد وهما كوبي ماينو وأليخاندرو غارناتشو على التألق خاصة في ظل استمرار زيادة التوقعات داخل أروقة الفريق.

وأصبح المهاجم الأرجنتيني الدولي غارناتشو (19 عاما) أساسيا في صفوف يونايتد إذ شارك في 44 مباراة هذا الموسم في جميع المسابقات. وسجل تسعة أهداف وشارك في تهيئة خمس فرص للتهديف. وشارك اللاعب الصاعد ماينو (18 عاما) في 29 مباراة مع يونايتد وسجل ثلاثة أهداف وصنع ثلاثة أخرى. كما شارك لاعب خط الوسط مع منتخب إنجلترا لأول مرة الشهر الماضي.