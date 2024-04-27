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أول تعليق من كلوب على مشادته مع محمد صلاح

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محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي عن نهاية أزمته مع النجم المصري محمد صلاح التي نشبت أثناء مباراة فريقه أمام وست هام يونايتد.

وقرر كلوب الدفع بمحمد صلاح كبديل خلال أحداث اللقاء في الدقيقة 79 ، بدلاً من لويس دياز ليدخل مع النجم المصري في مشادة كلامية.

وقال كلوب في تصريحات لقناة TNT Sport :""لا توجد مشكلة، لقد تحدثنا بالفعل في غرفة خلع الملابس، لقد انتهى الأمر بالنسبة لي".

وتعادل ليفربول مع وست هام 2-2 اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 35 في الممتاز ليتقلص أماله في الفوز بـ "البريميرليج" .

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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