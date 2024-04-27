أموال التعاقد مع رونالدو تحبط مونتيري المكسيكي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ما زال مونتيري المكسيكي مهتما بشدة بالتعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي، بحسب مصادر صحفية.

ويسعى الفريق إلى تحسين موقعه في الدوري المكسيكي، حيث يحتل مونتيري المركز الرابع على سلم ترتيب المسابقة، برصيد 29 نقطة بفارق 6 نقاط كاملة خلف كلوب أمريكا المتصدر.

ويأمل مونتيري في تقديم مستويات مذهلة بمسابقة كأس العالم للأندية التي سيشارك بها في النسخة القادمة، ما سيجعله مطالبا بتعزيز تشكيلته خلال الفترة القادمة، في التطورات وتأتي بالتزامن مع زعم تقارير اهتمام النادي بالتعاقد مع صاروخ ماديرا.

وحرصت جماهير مونتيري المكسيكي على الهتاف باسم رونالدو في المباريات الأخيرة، وتعمد السخرية من ليونيل ميسي في تذكير لحالة المنافسة الكبرى التي جمعت الأسطورتين لسنوات طويلة في الملاعب العالمية.

وعلق رئيس نادي مونتيري المكسيكي خوسيه أنطونيو نورييغا، على الأنباء التي تربط فريقه بالأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مؤكدا أن ناديه لا يسعى لإبرام صفقة من هذا النوع في المرحلة القادمة.

وقال نورييغا حينما سألته الجماهير عن فرص التعاقد مع كريستيانو رونالدو، بكلمات سريعة «من المستحيل» في إشارة إلى عدم وجود فرصة لفريقه للظفر بخدمات قائد نادي النصر السعودي.

وتابع ساخرا «لا نملك أموال التعاقد مع رونالدو، ربما لو قمتم كمشجعين بجمع الأموال عبر التبرع الجماعي، سيكون لدينا فرصة قريبة للتعاقد مع الأسطورة البرتغالية».

ويرتبط «صاروخ ماديرا» بعقد يمتد حتى عام 2025 مع النصر، وسط معلومات تؤكد رغبته في مواصلة مسيرته الاحترافية وتمديد فترة لعبه في الدوري السعودي لمدة عامين قادمين.