الامارات | الشعفار: الحديث عن «اللقب المضمون» يضرّ الوصل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شدد رئيس مجلس إدارة نادي الوصل، أحمد الشعفار، على أن التعادل بنتيجة 2-2 مع الجزيرة في الجولة 21 من دوري أدنوك للمحترفين، أول من أمس، يؤكد أن «الأصفر» لم يحسم اللقب، رغم تصدره الترتيب بـ52 نقطة. وقال الشعفار في تصريحات صحافية بعد المباراة: «إن ما يتردد حول أن الوصل ضمن التتويج بلقب الدوري لا يُعدّ كلاماً منطقياً، خصوصاً أن الفريق لديه ست مباريات»، موضحاً: «الدوري لم ينته، والمنافسة قوية والبطولة داخل الملعب، وبالنسبة لفارق النقاط فهي مجرد حسبة أرقام».

وقال: «الحديث عن (اللقب المضمون) يضرّ الوصل، وكل مباراة نستعد لها وكأنها آخر لقاء في الدوري، وبهذه الطريقة سيسير الفريق على الطريق الصحيح». وأشار إلى أن «الفريق خاض مباراة صعبة وقوية أمام الجزيرة»، مبيناً أنه «لا يوجد وقت للحديث عن اللقاء بسبب تلاحق المباريات، إذ يخوض (الأصفر) مباراة مهمة جداً في نصف نهائي كأس رئيس الدولة أمام كلباء الثلاثاء المقبل، ثم يعود بعدها لمنافسات الدوري». وتابع: «الأندية تلعب أمام الوصل من دون ضغوط، بينما الفريق لديه حافز الاستمرار في المنافسة، والحفاظ على فارق النقاط».

وكشف الشعفار أن لاعب الوصل أداما ديالو خاض اللقاء بعد يومين فقط من وفاة والده، وقال: «هناك العديد من الأمور تحدث وتزيد من الضغط، فعلى سبيل المثال لاعب الوصل أداما لعب مباراة الجزيرة بعد يومين من وفاة والده، وانهار بالبكاء عقب إحرازه الهدف الثاني للوصل».

وأشاد الشعفار بتأثير جمهور الوصل على نتائج الفريق في الموسم الحالي، وقال: «جمهور الوصل عظيم، ومهما تحدثت عنه لا توجد كلمات توفيه حقه، ومن جانبنا نسعى إلى أن نسعده بتحقيق لقب الدوري، والأمر نفسه بالنسبة إلى بطولة الكأس».

واعتبر الشعفار أن عودة أندية عدة إلى المنافسة تزيد من قوة الدوري، وقال: «عندما عاد الشارقة إلى منصّات التتويج في المواسم الماضية، الجميع كان يشعر بالسعادة لعودة فريق كبير لوضعه الطبيعي، والأمر نفسه سيكون كذلك بعودة الوصل، كما أن النصر عاد بشكل جيد في الموسم الحالي، وهذا ما يزيد الدوري قوة».

وهنأ رئيس مجلس إدارة نادي الوصل نادي العين على تأهله إلى نهائي دوري أبطال آسيا، مؤكداً أن «التأهل فخر لجميع الإماراتيين»، ومشدداً على أن الجميع سيقف خلف الفريق في مباراتيه أمام يوكوهاما مارينوس الياباني، بهدف تحقيق اللقب القاري.