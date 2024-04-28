الامارات | فوز العروبة والظفرة و«غلف إف سي» في دوري الأولى

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قلب فريق العروبة تأخره بهدف إلى فوز على ضيفه «غلف يونايتد» 2-1، أمس، في الجولة 30 من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، ليرفع رصيده إلى 67 نقطة في الصدارة، وبات على بعد نقطة واحدة من الصعود الرسمي إلى مصاف أندية المحترفين، فيما تجمد رصيد الخاسر عند 22 نقطة.

وسجل هدفي العروبة النيجيري محمد ديوب في الدقيقة (47)، والمالي الحساني تامبورا (82)، ولفريق «غلف يونايتد» البريطاني ريتشارد بينيكت (33). وفاز الظفرة على ضيفه يونايتد 3-1 ليصبح رصيده 43 نقطة في المركز الخامس، ويونايتد بالرصيد نفسه في المركز السادس، وسجل أهداف الفائز خليل إبراهيم الحمادي (14)، والبرازيلي فيكتور سانتوس (54)، وسعيد جاسم (66)، ولفريق يونايتد النيجيري أوسارينخو إيمادي (61).

وفاز «غلف إف سي» على مضيفه التعاون بهدف نظيف سجله عبدالله موسى (77)، ليرفع رصيده إلى 29 نقطة في المركز الـ12، وبات رصيد التعاون 36 نقطة في المركز التاسع.

وعلى ملعبه، تعادل الفجيرة مع مسافي (3-3)، وسجل أهدافه الفنزويلي أنجيل لزاما (37)، وحمدان حميد (61)، والبرتغالي بيرتينو جواو (85)، وأحرز لمسافي الصربي رادوفانوفيك هدفين في الدقيقتين (35)، و(90+4)، والنيجيري أديبا جيمس (53)، وبذلك يصبح رصيد الفجيرة 46 نقطة في المركز الرابع، ومسافي 39 نقطة في المركز السابع.