الامارات | أخبار سريعة..

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - المنصوري: المباريات الأخيرة أثبتت قوة كلباء

قال حارس مرمى اتحاد كلباء، حمد المنصوري، لـ«الإمارات اليوم»: «إنه خاض واحدة من أصعب المباريات في مشواره خلال لقاء النصر في الدوري، أول من أمس، والذي انتهى بالتعادل 2-2». وشدد على أنه «رغم الحزن على ضياع فرصة الفوز، لكن المباريات الأخيرة لكلباء والنتائج المميزة التي حققها، والتأهل إلى نصف نهائي الكأس، أثبتت قوة كلباء وأنه فريق قوي ومتمكن». وأضاف: «قوة مباراة النصر شكلت بروفة مهمة للفريق قبل مواجهة الوصل في نصف نهائي الكأس».

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