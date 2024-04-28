الامارات | انطلاق نهائيات الدوري الإلكتروني لكرة القدم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت أمس، نهائيات دوري رابطة المحترفين الإماراتية الإلكتروني، التي تنظمها رابطة المحترفين الإماراتية في نسختها الرابعة، بالتعاون مع «EA SPORTS FCTM»، ضمن برنامج «EA SPORTS FC Pro» للرياضات الإلكترونية، وذلك في قاعة بيكسول بمشروع القناة في أبوظبي.

ويتنافس في النهائيات 14 لاعباً يمثلون الأندية المشاركة في مسابقات المحترفين هذا الموسم، إذ سبق وأن أقيمت 14 محطة تصفيات مختلفة عبر الإنترنت، بواقع تصفيات خاصة بكل نادٍ من أندية دوري المحترفين، من أجل التأهل إلى النهائيات.

وكانت قرعة النهائيات قد سُحبت، الأحد الماضي، وأسفرت عن وجود أندية البطائح وشباب الأهلي والوحدة وحتا والجزيرة والعين والنصر في المجموعة الأولى، وأندية بني ياس والإمارات وعجمان والوصل وخورفكان واتحاد كلباء والشارقة في المجموعة الثانية.

وأقيمت مباريات نهائيات البطولة، حضورياً في قاعة بيكسول في أبوظبي وسط تنافس محتدم.

وكانت الرابطة قد خصصت جوائز قيمة لأصحاب المراكز الثلاثة، إذ يحصل الفائز بالمركز الأول على جائزة نقدية بقيمة 15 ألف درهم، و10 آلاف درهم للوصيف، ويفوز صاحب المركز الثالث بخمسة آلاف درهم، كما سيحصل الفائز الأول الذي يمثل رابطة المحترفين الإماراتية على فرصة المشاركة في الأدوار التأهيلية لبطولة العالم.

يذكر أنه سيتم بث النهائيات عبر القناة الرسمية لرابطة المحترفين الإماراتية على منصتي «تويتش» و«تيك توك» والقناة الرسمية على «يوتيوب».