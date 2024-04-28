الامارات | «عمومية» اتحاد اليد في الشارقة اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعقد اتحاد كرة اليد في الساعة 16:30 عصر اليوم، بفندق «سنترو» في الشارقة، اجتماع الجمعية العمومية العادية الـ37.

وأكد اتحاد اليد في بيان، أمس، أن «الاجتماع سيتناول التصديق على محضر الاجتماع السابق للجمعية العمومية رقم 36 الذي عقد في 21 مارس من العام الماضي، إضافة إلى اعتماد التقريرين الإداري والفني عن موسم 2022-2023، واعتماد الحساب الختامي للاتحاد في 31 ديسمبر 2023، قبل أن يتم اعتماد برامج الاتحاد وأنشطته المستقبلية لعام 2024».

وأضاف البيان أن «الاجتماع سيتناول الاقتراحات الواردة من الأندية الأعضاء والمقدمة في الموعد القانوني وفقاً للنظام الأساسي، قبل 10 أيام عمل من انعقاد اجتماع الجمعية العمومية».