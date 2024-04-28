الامارات | الإمارات تهيمن على 43% من ميداليات «خليجية الشباب»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل رياضيو الإمارات تألقهم في منافسات دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب (الإمارات 2024)، متوّجين جهودهم بالصعود إلى منصّات التتويج، وحصد الميداليات، حيث هيمن أبطال وبطلات الإمارات على نسبة 43% من مجموع الميداليات المحققة حتى نهاية اليوم الـ11 للدورة، وذلك بواقع 194 ميدالية، منها (65 ذهبية و69 فضية و60 برونزية)، بينما حلت السعودية ثانية في الترتيب بنسبة 16% (71 ميدالية)، والكويت ثالثة بنسبة 14% (65 ميدالية).

وأضافت الإمارات ثلاث ميداليات جديدة، بعدما حققت برونزيتين في كرة الطاولة في مسابقة الفرق، وكذلك على مستوى «الزوجي»، إلى جانب نيل محمد اليماحي ميدالية فضية، في منافسات الترايثلون التي جرت على شاطئ الزوراء في عجمان. وتمكن اليماحي من قطع 750 متراً سباحة، والتسابق 20 كيلومتراً بالدرّاجات الهوائية، وخمسة كيلومترات جري. وعادت ذهبية المسابقة إلى البحريني عبدالرحمن حسن، ونال مواطنه أحمد الحلاق البرونزية.

وتصدر منتخب الإمارات منافسات اليوم الأول من بطولة الرياضات الإلكترونية بست نقاط، بفارق الأهداف عن الكويت في المركز الثاني والسعودية ثالثة. وكان المنتخب فاز على قطر والسعودية وخسر من الكويت.

وتقترب دورة الألعاب الخليجية للشباب من إسدال الستار على منافساتها، وذلك بعد أن عاش الرياضيون الخليجيون أياماً مثيرة من التنافس المشرف في عرس الرياضة الخليجية. ويشهد برنامج اليوم ثلاث ألعاب هي: الجودو والسباحة والغولف في أبوظبي، علماً بأن السباحة هي آخر لعبة في جدول المنافسات التي تقام بنادي أبوظبي للرياضات البحرية.

في جانب آخر، تترأس شيخة الخاطري لجنة الحكام في بطولة القوس والسهم، ضمن منافسات الدورة، وهي أول إماراتية تتولى رئاسة لجنة الحكام في بطولات عدة، وأول إماراتية تحصل على الشارة القارية.

وقالت في تصريح صحافي: «ليست المرة الأولى التي ترأست فيها لجنة الحكام، حيث سبق لي رئاسة اللجنة في البطولة العربية للسيدات، ودورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب تمثل بصمة كبيرة في مسيرتي، خصوصاً أن طموحي لا حدود له، وأسعى في المرحلة المقبلة إلى الحصول على الشارة الدولية والتحكيم في بطولات عالمية».

. منتخب الإمارات تصدر منافسات اليوم الأول من بطولة الرياضات الإلكترونية بست نقاط.