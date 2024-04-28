الامارات | ميسي يسجّل هدفين ويقود انتر ميامي إلى الصدارة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تابع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عروضه التهديفية الكبيرة مسجلا هدفين ليقود فريقه انتر ميامي لتعويض تأخره والفوز على نيو إنغليند ريفولوشين 4-1 أمس ضمن الدوري الاميركي لكرة القدم. ورفع ميسي (36 عاماً) رصيده إلى 9 أهداف في 7 مباريات خاضها منذ بداية الموسم الحالي متصدرا ترتيب هدّافي الدوري، في حين حافظ إنتر ميامي على صدارة الترتيب العام برصيد 21 نقطة من 11 مرحلة، متقدماً بفارق ثلاث نقاط عن سينسيناتي مع مباراة أقل للاخير.